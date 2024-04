Kirchenmusik in Langenfeld Es gibt noch Karten für Friedenskonzert in St. Josef

Beim Konzert für Klarinette und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart – übrigens seinem einzigen Klarinettenkonzert – wird die Langenfelderin Lisa Wegmann den Solopart spielen. Die 25-Jährige hat im Kinder- und Jugendchor in Langenfeld ihre ersten musikalischen Schritte getan. Mittlerweile hat sie in Lübeck studiert und ist immer noch in Freiburg an der Musikhochschule. Sie freut sich, in der Heimatstadt mit ihrem Spiel begeistern zu können. „Mozart ist außerdem immer ein Highlight“, sagt Krella. Es folgt ein Konzert für Orgel und Orchester des Leverkusener Komponisten Hans-André Stamm unter Leitung von Krella. Stamm, ein alter Gast in Langenfeld, wird auch an der Orgel sitzen. Die einheimischen Chöre „ImPuls“, das Chorensemble ad libitum und der Kirchenchor an St. Paulus werden danach Kompositionen von Karl Jenkins, Gabriel Fauré und Felix Mendelssohn Bartholdy singen, unterstützt vom Rheinischen Oratorienorchester. Das wird sicher ein mitreißendes musikalisches Erlebnis. „Von Mendelssohn werden wir die Friedenskantate aufführen. Ich dachte, das passt gerade sehr gut in die heutige Zeit“, sagt Krella.