Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann Mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt Mettmann die aktuellen Zahlen rund um Corona bekannt. Mehr als 4500 Infizierte sind in den letzten Tagen genesen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 9828 Infizierte erfasst, 555 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 841 (-45), in Haan 751 (-59), in Heiligenhaus 493 (-15), in Hilden 967 (-102), in Langenfeld 1388 (-27), in Mettmann 927 (+18), in Monheim 922 (-105), in Ratingen 1599 (-172), in Velbert 1516 (+5) und in Wülfrath 424 (-53).