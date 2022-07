Hitze in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : So lassen wir uns den Sommer schmecken

Da bleibt die Hitze zweiter Sieger: Der 18 Monate alte Nico und seine Mutter Teresa genießen einen XXL-Eisbecher im Mettmanner Eiscafé Dolce Vita II. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Ein extra großes Eis, die Wasserpumpe auf dem Spielplatz oder Brunnen in der Oberstadt von Mettmann – am Dienstag war alles recht, was Kühlung brachte.

Nico hat den Bogen raus. Mit einer coolen Sonnenbrille auf der Nase ließ er sich gestern gemeinsam mit seiner Mutter den Sommer auf der Zunge zergehen. Mutter und Sohn saßen in einem Mettmanner Eiscafé mit dem passenden Titel „Dolce Vita“. So süß kann das große Leiden unter der Hitze sein. Ganz ähnlich hat es am vergangenen Freitag Landrat Thomas Hendele gemacht, der Fuchs. Wohl wissend, was kommt, verabschiedete er sich im Kreishaus in den Urlaub – und spendierte zum Abschied jedem Mitarbeiter noch ein Eis.

Weitere rund 3239 Menschen tauchten am Dienstag in Mettmann unter: Kopfsprung ins Kühle, Genuss pur im Naturfreibad Mettmann. Das ist besser als Hitzestarre im Büro. Bis mittags ging es noch. Doch als die Sonne immer höher stieg und immer kräftiger schien, setzte im Kreishaus und vielen Verwaltungen die große Flucht ein. Die Rechnung ist ebenso einfach wie wahr: Wer morgens um 6.30 Uhr mit der Arbeit beginnt, hat nachmittags früher Schluss.

In des Sommers Hitze ist es immer gut, eine Wasserpumpe zur Hand zu haben: Nina (9) erfrischt sich auf dem Steinzeitspielplatz im Neandertal. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Feuerwehr Wülfrath gießt die Stadtbäume Blaulicht-Baumretter Die Feuerwehr Wülfrath rückte am frühen Dienstagmorgen mit ihrem 6000 Liter fassenden Tankwagen aus. Die Mission: Stadtbäume wässern! Denn die Bäume an den Straßenrändern leiden zurzeit besonders – und das nicht bloß, weil es am Dienstag besonders heiß war. Die große Dürre hat schon Ende März begonnen. „Wir haben rund 3000 Liter an die Bäume verteilt“, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr am Telefon. Dann machte der Einsatzwagen kehrt und fuhr zurück zur Wache. Dies habe nicht mit einem Mangel an Einsatzwillen zu tun, sondern dient der Vorsicht und letztlich dem Wohl der Wülfrather Bürger. Denn zurzeit können in jeder Minute Brände dort ausbrechen, wo nicht auf Anhieb ein Hydrant angeschlossen werden kann. Dann braucht es von jetzt auf gleich den gut befüllten Tankwagen. Deshalb muss die Hälfte immer im Tankwagen bleiben. Als Reserve für den Ernstfall.

In den Stadtverwaltungen gab es aber einige Teams, die das Draußen und Drinnen sorgfältig voneinander trennen mussten: In den Rathäusern von Erkrath und Wülfrath wird zurzeit vorausgedacht. Wie kann gespart werden, wenn kein Gas mehr aus dem Osten zu uns kommt. Wärmestuben für Bedürftige einrichten? Die Büros nur noch auf 19 Grad heizen? Lichter löschen, Thermostate neu justieren, Hallenbäder auf kälter drehen und Saunen schließen? Selten war der Kontrast zwischen Verwaltungsarbeit und Natur größer als an diesem Sommer-Dienstag. Im Mettmanner Rathaus hat man Vorschläge gesammelt und will nach der Sommerpause in einer Arbeitsgruppe beraten. Gestern gab es den Hinweis, dass offenes Feuer und Grillen in der Natur zurzeit verboten sind.

In der größten Mittagshitze erkennen auch die Tauben den Wert des Pferdebrunnens in der Mettmanner Oberstadt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Unter der Hitze leiden nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch das Stadtgrün, insbesondere die jungen Bäume, deren Wurzeln noch nicht tief genug in den Erdboden reichen, um sich während der Trockenphasen der natürlichen Reserven zu bedienen. In Erkrath wird es bereits seit mehreren Tagen von den städtischen Gärtnern unterstützend bewässert, wie ein Stadtsprecher berichtet. Darüber hinaus beteiligten sich auch „einige wenige“ Bürger daran, das Grün im öffentlichen Raum durch kräftige Güsse durch die Hitzeperiode zu bringen. Für diese sogenannten Gießpatenschaften können Interessierte sich im Internet via www.erkrath.de/gießpatenschaft anmelden. Ihnen wird kostenlos ein 60-Liter-Bewässerungssack zur Verfügung gestellt, den sie ihrem Schützling dann nur noch anlegen und mit Wasser füllen müssen.

