Grünes Hilden : Stadt kündigt Baumfällungen am Garather Mühlenbach an

Baumfällungen am Johann-Strauß-Weg hatten jüngst in Hilden für Unmut der Anwohner gesorgt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden An Pappeln, Eichen und Erlen sind Äste ausgebrochen. Es ist nicht sicher, ob sie zu retten sind. BUND weist auf Bedeutung der Bäume fürs Stadtklima hin.

Von der Bilderstrecke unserer Redaktion, die an verschiedenen Stellen in Hilden Rekordtemperaturen aufzeigte, zeigt sich Claudia Roth, Sprecherin des Naturschutzbundes BUND Hilden, beeindruckt. „Herzlichen Dank für Ihre Foto-Strecke“, schreibt sie in einer E-Mail an die Redaktion, „sie zeigt eine Dramatik, die ja leider nicht neu ist.“ Denn spätestens seit 2018 wäre ein konsequenter Hitzeschutz in Hilden angezeigt. Das habe damals eine Untersuchung untermauert: Etwa 38.000 Menschen in Hilden leiden bei sommerlichen Wetterlagen bereits heute unter besonders großen Hitzebelastungen. Dies ging aus einer Untersuchung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) hervor. Vor allem stark verdichtete und hoch bebaute Innenstadtbereiche ohne Grünflächen wirken sich dabei negativ aus. „Hier besteht die Gefahr, dass sich sogenannte Wärme- oder Hitzeinseln bilden“, erläuterte LANUV-Präsident Thomas Delschen. Ursache dafür seien ein verringerter Luftaustausch, Gebäude und Straßen, die Wärme speichern, sowie Industrie und Verkehr, die Wärme abstrahlen. „Doch was ist ein Schatten spendender Baum heute wert?“, fragt die Hildener BUND-Sprecherin Roth und befürchtet: „In Hilden leider nicht genug.“

Das zeigten die zahlreichen Rodungen von Straßenbäumen, die einen Stellplatz möglicherweise unbrauchbar machen, weil sie in ihrer viel zu engen Baumscheibe ihre Wurzeln in alle Richtungen ausstrecken – so zum Beispiel am Johann-Strauß-Weg. Nicht besser seien die gerade erst neu angelegten „Steinwüsten“ mit Mini-Pflanzflächen etwa am Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums, rund um die Jacobus-Kirche, im Stadtpark und am Stadthallen-Vorplatz. „Konsequente Stadtbegrünung, um Hitzesommern zu begegnen? Fehlanzeige“, sagt Roth.

„Mehr Bäume in Hilden werden den Klimawandel allein nicht aufhalten“, weiß Roth. Das LANUV erwartet bis zum Ende des Jahrhunderts einen Temperaturanstieg zwischen 1,5 und 4,3 Grad Celsius. „Aber sie können die Folgen für die Bürgerinnen und Bürger erträglicher machen und für alle zugängliche Rückzugsorte schaffen. Je mutiger die Freiflächen geplant werden, umso besser werden die Bäume allein klarkommen und gesund gedeihen – auch ohne aus Privatinitiative gefüllte Wassersäcke.“ Auf dem Kostenpflichtiger Inhalt Albert-Schweitzer-Gelände werde der Versuch gerade unternommen: Einige Bäume mitten im Baufeld sollen erhalten bleiben. „Es wäre eine Bereicherung für alle, die dort wohnen werden.“

Derweil kündigt die Stadt Hilden an, weitere Bäume fällen zu müssen. Im Zuge der Verkehrssicherheitsüberprüfung seien an mehreren Bäumen am Geh- und Radweg „Pestalozzistraße zum Bruchhauser Weg“ entlang des Garather Mühlenbaches zum Teil erhebliche Schäden festgestellt worden. Dabei handelt es sich um Pappeln, Eichen und Erlen.

Ein Teil der Bäume weise einen hohen Anteil an Totholz auf. „Hier sind bereits einige Äste ausgebrochen.“ Um die Sicherheit für die Nutzer der Wege sicherzustellen, müssten in einem größeren Rahmen Baumpflege- und eventuell Fällarbeiten durchgeführt werden.

Die notwendigen Arbeiten werden ab dem 22. Juli durchgeführt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum für die Baumpflegearbeiten der Weg abschnittsweise komplett gesperrt werden muss. Der Geh- und Radweg ist während der Maßnahme nicht zu nutzen.