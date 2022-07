Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 19. Juli 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Gleichzeitig sinkt die Zahl der akut Infizierten und der Covid-Intensivpatienten in Mönchengladbach. Die wichtigsten Werte im Überblick.

Weiter meldet die Stadt 898 Neuinfektionen für den Zeitraum von Samstag, 16. Juli, bis Dienstag, 19. Juli. Gleichwohl sinkt die Zahl der infizierten Bürger über das Wochenende. Lag der Wert am Freitag noch bei 2168, wird dieser am Dienstag mit 1706 angegeben.

Ebenfalls gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstag mit 496,8 an. Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 744,2 und der Landesschnitt bei 623,6. Neun Städte oder Kreise in NRW haben eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als Mönchengladbach. Mülheim an der Ruhr hat mit 366,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die niedrigste Inzidenz und der Landkreis Heinsberg mit 903,7 die höchste.