Corona-Situation im Oberbergischen Kreis : 92-Jährige Radevormwalderin stirbt nach Corona-Infektion

Radevormwald/Oberberg Derzeit sind in der Bergstadt 160 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat das Kreisgesundheitsamt gemeldet.

Nach dem Stand von Dienstag sind in Radevormwald 160 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der gemeldeten Fälle an. Wurden in der Zeit vom 4. bis 10. Juli 136 neue Fälle verzeichnet, waren es im Zeitraum vom 11. bis 17. Juli 148, also zwölf mehr. In der Nachbarstadt Hückeswagen waren am Dienstag 46 Menschen positiv auf den Erreger getestet. Damit ist die Schloss-Stadt im Moment die Kommune im Oberbergischen Kreis mit den geringsten Fallzahlen. In der vergangenen Woche wurden hier 38 neue Fälle gemeldet, in der Woche zuvor waren es 40 gewesen. In Wipperfürth sind aktuell 167 Menschen betroffen, in der vergangenen Woche gingen bei den Behörden 131 neue Meldungen über Infektionen ein, in der Woche zuvor waren des mit 192 deutlich mehr. Die Kreisstadt Gummersbach weist die meisten Fälle in der Region auf, hier waren am Dienstag 286 Menschen positiv getestet.