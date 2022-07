Workshop in Hilden : Jugendliche lernen Mode-Fotografie im Fabry-Museum

Workshop in Hilden

Hilden Mode ist uralt und gibt es sicher schon seit der Steinzeit, als man anfing, sich mit Fellen zu kleiden. So ist es auch heute noch. Sobald wir uns etwas anziehen, machen wir Mode, nutzen Mode und sind Mode.

Und seit es die Fotografie gibt, wird Mode auch mit der Kamera festgehalten. Aus der Zeit davor wissen wir von Gemälden und Zeichnungen, wie die Menschen im Mittelalter oder in der Antike gekleidet waren.

In dem Workshop, den der Fotograf Michael Ebert im Rahmen von Kulturrucksack NRW am 13. August, von 10 bis 16.30 Uhr im Wilhelm-Fabry-Museum anbietet, werden die Teilnehmer nicht nur etwas über Mode und Fotografie erfahren. Sie machen vor allem auch eigene kreative Modefotos wie die Profis. Vor der Kulisse der historischen Kornbrennerei können ganz eigene Vorstellungen von Mode im Bild festgehalten werden. Dafür können die Teilnehmenden ihre Lieblings-Outfits mitbringen. Egal ob Grunge oder Punk. Egal ob chic oder sportlich, edel oder cool, alles ist erlaubt. Und, wer eine Kamera hat, sollte die natürlich auch nicht vergessen.

Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Hilden und Haan im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Verbindliche Anmeldungen (inkl. Name des Kindes und des Erziehungsberechtigten, Anschrift, Geburtstag und Notfall-Telefonnummer) sind an wilhelm-fabry-museum@hilden.de möglich.