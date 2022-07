Sommerhitze : Und kühl locken die Freibäder in der Region

Foto: dpa 12 Bilder Das sind die Freibäder im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Auf bis zu 40 Grad soll am Dienstag das Thermometer klettern, sagen Meteorologen voraus. Am bisher heißesten Tag des Jahres wird Abkühlung sehr gefragt sein. Ein Ausflug in eines der Freibäder in der Region böte sich da an. Wir haben eine Auswahl von Bädern aus dem Kreis Mettmann (und etwas darüber hinaus) zusammengestellt, nennen auch Adressen und Tarife.

(-dts)