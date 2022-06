Sommer im Kreis Mettmann : Das sind unsere Freibäder im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann gibt es ein paar wunderschöne Freibäder – und wer keine Scheu hat, die Grenzen des Kreises um ein paar Hundert Meter hinter sich zu lassen, kann sich sogar an einen Strand legen. Ein Überblick über Wasserspaß unter freiem Himmel.

Das Waldbad in Hilden, das Naturfreibad in Mettmann, das Angerbad in Ratingen und das Freibad in Langenfeld – in unserer Region gibt es ein paar ganz besondere Freibäder, die bei hohen Temperaturen im Sommer Abkühlung garantieren.