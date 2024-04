Fußball in Langenfeld und Monheim SCR kann zwei Ligen beeinflussen

SSV Dhünn – SC Reusrath. Der SCR von Trainer Marco Schobhofen greift am Freitag (20 Uhr, Staelsmühler Straße) zur Eröffnung des 28. Spieltags mit dem Duell beim SSV Dhünn in den Abstiegskampf ein – und das in gleich zwei Ligen gleichzeitig. Denn mit einem Sieg könnte der ehemalige Landesligist seiner um den Klassenerhalt zitternden Zweitvertretung in der Kreisliga A helfen. Steigt Dhünn ab, dann müssten dort nur zwei, nicht drei Vereine in die Relegation, sagt Schobhofen. Der erwartet ein Auswärtsspiel, das nach Abstiegskampf aussieht, riecht und schmeckt. „Dhünn wird mit aller Macht versuchen, Punkte zu holen“, vermutet er. Erfahrung mit einer Mannschaft aus dem unteren Viertel machten die Reusrather bereits beim 0:0 gegen Ronsdorf vor sieben Tagen, bei dem sich seine Elf nicht gut verkaufte. Eine gute Nachricht gibt es von der Trainerbank: Schobhofen und sein Team verlängern ihre Verträge. Über seinen Staff sagt er: „Den kann ich mir nicht besser vorstellen.“