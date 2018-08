Beeck schlägt sich vor rund 10.000 Zuschauern gegen die Profis der Borussia im Borussia-Park prima.

Mönchengladbach Fußball: Beeck schlägt sich vor rund 10.000 Zuschauern im Borussia-Park gegen die Profis prima, liegt zur Pause nur 0:1 zurück. Norman Post vergibt die ganz große Chance zum Ausgleich. Am Ende gewinnt der Erstligist 5:1. Hasani trifft.

Kreispokal Das morgige Viertelfinale gegen Bezirksligist TuS Kückhoven absolviert der FC nicht in Kückhoven, sondern in Beeck (Anstoß 19.30 Uhr). „Der Platz bei uns ist generalüberholt worden. Aktuell ist der nun noch gesperrt“, erläutert TuS-Coach Dirk Valley den Verzicht aufs Heimrecht. Zugleich dementiert er energisch das Gerücht, dass der TuS sein Team mangels Masse noch zurückziehen würde: „Das ist absoluter Nonsens. Ich räume zwar ein, dass es zwischendurch wirklich mal knapp war. Doch aktuell umfasst der Kader 17 Feldspieler und zwei Torhüter. Damit können wir in die Saison gehen.“

Einlagespiel Die Partie bei A-Liga-Aufsteiger SSV Kirchhoven am Freitagabend gewann Beeck 8:0. Es trafen Shpend Hasani (2), Tim Blättler (2), Thomas Lambertz, Sascha Tobor, Sakae Iohara und Nils Jankowski. „Das Spiel auf einem guten Rasen war für beide Seiten eine nette Sache. Und mit 250 Zuschauern war die Partie auch gut besucht“, merkte FC-Coach Friedel Henßen zu diesem Einlagespiel an.

Danach passierte vor Beecks Gehäuse erst mal nicht viel. „Ich habe ja nix Besonderes erwartet, aber dass das so zäh wird, hätte ich nicht gedacht“, merkte nach exakt 20 Minuten ein Zuschauer auf der Osttribüne an. Was irgendwie bei Josip Drmic angekommen sein muss: Kurz darauf köpfte er eine präzise Flanke Oscar Wendts zum 1:0 ein (21.). Das sichere 2:0 vergaben dann bei einer Dreifachchance Florian Neuhaus, Drmic und final Hazard, der die Plastikkugel aus wenigen Metern über den Querbalken jagte (26.). Das hätte sich quasi im direkten Gegenzug fast gerächt: Nachdem ein Gladbacher ausgerutscht war, lief Norman Post plötzlich mutterseelenallein auf Torhüter Tobias Sippel zu, schob den Ball dann aber ganz knapp am langen Eck vorbei (27.). Mike Feigenspan, eine Anleihe aus Borussias U 23, drosch den Ball im letzten Aufreger vor dem Seitenwechsel an den Außenpfosten (44.).