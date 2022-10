Mittelrheinligist erobert Tabellenführung zurück : Touratzidis schießt FC Wegberg-Beeck an die Spitze

Fussball-Mittelrheinliga Mit drei Treffern bringt Dimitros Touratzidis den FC Wegberg-Beeck auswärts in Pesch auf die Siegerstraße. Der späte Ausgleich schockt die Elf von Mark Zeh beim 3:1-Erfolg nur kurz. Dank des Remis von Borussia Freialdenhoven ist Beeck wieder Tabellenführer.

Der FC Wegberg-Beeck ist zurück an der Spitze der Mittelrheinliga, schließt die englische Woche erfolgreich mit einem 3:1 (0:0) Auswärtssieg beim FC Pesch ab. Die zwei Pleiten zuvor – 0:1 in der Vorwoche in Königsdorf, und 1:2 am Mittwoch im Pokal gegen Glesch-Paffendorf – sind also wohl vergessen. „Der Sieg ist hochverdient“, meint denn auch Beecks Trainer Mark Zeh. Vor der Pause gar nicht zufrieden war er aber mit der schwachen Chancenverwertung seiner Schützlinge. „Schon da hätten wir eigentlich klar führen können, ja eigentlich müssen“, so der Coach weiter.