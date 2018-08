Drei von fünf Bezirksligisten scheiden aus dem Kreispokal aus

Kreispokal : Kückhoven mit Mühe im Elfmeterschießen weiter

Sven Jansen versucht das Gerderather Spiel zu lenken, der Kückhovener Christoph Kehr stellt sich ihm entgegen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreis Heinsberg So spielten die Bezirksligisten: TuS Rheinland Dremmen, VfJ Ratheim und Union Würm/Lindern scheiden aus.

Trotz der fast kaum zu ertragenden Temperaturen, gingen die Akteure an ihre Grenzen, und manchmal sogar darüber hinaus. Denn sowohl zwischen dem 1. FC Heinsberg-Lieck und dem VfJ Ratheim (3:1), und der SG Union Würm/Lindern gegen Union Schafhausen (1:2) blieb es bis zum Schluss spannend. In Gerderath ging es zwischen der Sparta und dem TuS Germania Kückhoven sogar in die Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es da 2:2, am Ende siegte Kückhoven.

1. FC Heinsberg-Lieck – VfJ Ratheim 3:1 (1:0). Heinsberg hatte vor der Pause Vorteile, ging in der 19. Minute durch Manfred Ngiambila auch verdient in Führung. In Halbzeit zwei machte Ratheim dann Druck, und kam schon in der 49. Minute zum 1:1. Danny Richter hatte einen Handelfmeter sicher verwandelt. Allmählich ließ der Druck der Gäste aber nach, und Heinsberg-Lieck wurde wieder stärker. In der Schlussphase zahlte sich die Fitness der Kreisstädter wieder mal durch, und fand auch mit zwei weiteren Treffern zählbaren Ausdruck. In der 84. Minute traf Waldemar Eberle zum 2:1, und in der Nachspielzeit Florent Sadiku zum 3:1-Endstand.



SG Union Würm/Lindern – FC Union Schafhausen 1:2 (0:1). Landesligist Schafhausen fand gut in die Partie, und führte auch schon nach sieben Minuten durch den vom VfJ Ratheim gekommenen Yannick Schenesse mit 1:0. In der Folge verwaltete Schafhausen die Partie dann nur noch, wollte den knappen Vorsprung mit möglichst wenig Kraftaufwand über die Zeit bringen. Da hatte die klassenhöhere Union aber die Rechnung ohne die Bezirksliga-Union gemacht. Der gelang nämlich in der 61. Minute durch Wataru Kosaka, einem von insgesamt drei Japanern, das überraschende 1:1. Jetzt ging es rauf und runter, mit Chancen für beide Seiten. Die zum Pokalweiterkommen entscheidende Aktion gelang dann aber doch dem Landesligist: David Jennissen hatte den freistehenden Stefan Jörling gesehen, der noch einen Gegenspieler ins Leere laufen ließ, um dann mit einem strammen Linksschuss rechts unten ins Eck zum 2:1 zu treffen. Im Viertelfinale muss Schafhausen nächsten Dienstag dann bei Landesligakonkurrent Germania Teveren ran.