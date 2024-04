Sieg gegen Kuckum Ay-Yildizspor weiter ungeschlagen in der Rückrunde

Auch nach dem Spiel am Freitagabend beim SV Niersquelle Kuckum liest sich die Rückrundenbilanz von Ay-Yildizspor Hückelhoven beeindruckend: Acht Siege in acht Spielen, bei 34:7 erzielten Treffern. In Kuckum gelang der Mannschaft von Trainer Orhan Özkaya ein knapper 1:0-Sieg. Damit bleibt die Situation im Meisterschaftsrennen weiterhin spannend – mit den Hauptkonkurrenten SV Roland Millich und Germania Hilfarth.