Niederlagen für alle Handball-Teams Handballer gehen mit leeren Taschen aus dem Wochenende

Eine knappe 22:23-Niederlage stand am Ende eines turbulenten Spiels für die Hückelhovener Handballerinnen vom ASV Rurtal in der heimischen Sporthalle. Obwohl die Gegnerinnen aus Bottrop immer wieder in Führung gehen konnten, bewiesen Rurtal Kampfgeist und glich in der ersten Halbzeit wiederholte Male aus – das Spiel gaben sie dabei auch fortwährendem Rückstandes in Halbzeit zwei nie endgültig aus der Hand. Umso ärgerlicher ist die Niederlage mit nur einem Tor für Hückelhoven. Es ist die vierzehnte Niederlage der Saison – damit stehen die Damen des ASV auf Tabellenplatz zehn der Landesliga.