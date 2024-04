Stadtmeisterschaft in Gladbach Oktoberfest auf der Kegelbahn

Nein, das mit der Musik gehe nicht mehr, erklärt Sebastian Röder und redet dabei gegen Roland Kaisers „Santa Maria“ an, das aus den Boxen im Keller wummert. Er will ja eigentlich nicht so sein, aber er muss, schließlich will er es jedem auf der Kegelbahn recht machen. Gerade seien zwei ältere Kegler eingetroffen und die bräuchten es etwas ruhiger, versucht Röder weiter zu erklären. Also müssen die Kegelhörner nun wirklich auf die Musik verzichten. Erst mal keine Andrea Berg, keine Die Flippers mehr.