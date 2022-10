Legoland, Europa-Park & Co. : Das planen die größten Freizeitparks zu Halloween 2022

Geister, Hexen und Vampire kommen ab Oktober in die Freizeitparks (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Im Oktober sind die Freizeitparks in Deutschland in Halloween-Stimmung. Dann gibt es zusätzlich gespenstische Attraktionen. Eine Übersicht der Highlights.

Bis zu Halloween sind es noch einige Wochen, doch das Programm der Freizeitparks steht größtenteils. Diese Attraktionen mit Gruselfaktor stehen auf der Agenda.

Europa-Park Rust Schon ab dem ersten Oktober beginnt die Halloween-Saison im größten Freizeitpark Deutschlands. In Rust gibt es dann bis zum 6. November eine herbstliche Kulisse mit Kürbissen, 3.000 Strohballen und 6.000 Maisstauden. Allein wegen des Teppichs aus 180.000 Kürbissen, die über den Park verteilt werden, ist der Park im Herbst einen Besuch wert. An Halloween gibt es dazu spezielle Shows, darunter die Eisshow „Surpr’Ice with the Celtic Shadows“, bei der Halloween-Parade stolzieren Monster und Nachtgestalten auf dem Gelände. Auch Fahrgeschäfte wie die Feria Swing – Flug der Vampire sind auf die Saison abgestimmt. Zudem gibt es spezielle Verköstigungen, die im Halloween-Thema gehalten sind, wie zum Beispiel den Halloween-Wrap mit Kürbis. Preis für Kinder unter zwölf Jahren: Ab 47 Euro, Erwachsene: Ab 55 Euro, Senioren ab 60 Jahren: Ab 47 Euro. Kinder unter vier Jahren dürfen umsonst in den Park.

Der Park plant darüber hinaus die „Horror Nights Traumatica“, ein spezielles Event, das bereits vom 28. September bis 12. November stattfindet. „Die Besucher erleben hier ihren ganz eigenen Horrorfilm“, heißt es vom Park dazu. Man taucht in eine Story ein und ist Teil von einer von fünf Gruppen. Ein Ticket kostet 38 Euro, Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Movie Park Im Bottroper Freizeitpark gibt es ab dem zweiten Oktober in der zweiten Wochenhälfte regelmäßig Halloween-Tage. Diese finden in der Regel von Donnerstag bis Sonntag statt. In acht Horror-Häusern (The Curse of Chupacabra, Hell House, Fear Forest, Project Ningyo, Circus of Freaks, Hostel, The Slaughterhouse, Secrets of St. Elmo) können es Besucher mit den Figuren aus ihren Lieblingshorrorfilmen aufnehmen. Zusätzlich dazu wollen die Parkbetreiber 280 Monster auf die Besucher „loslassen“. Es gibt auch Horror-Labyrinthe und vom 24. September bis 13. November spezielle Attraktionen für Kinder, zum Beispiel Kürbis-Schnitzen und Strohpuppenbasteln. Die Halloween-Attraktionen öffnen um 18 Uhr und schließen um 22 Uhr. Tickets gibt es ab 39,90 Euro.

Legoland Vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober gibt es in Günzburg die Halloween-Wochen für Lego-Fans. Einen Monat lang sind Hexen, Geister und Vampire im Park anzutreffen. An den fünf Samstagen im Oktober hat der Park für den zusätzlichen Gruselfaktor länger auf. Und auch für diejenigen, die Geister lieber meiden, gibt es Halloween-freie Themenbereiche. „So kann jeder bestimmen, ob es eine Extraportion Grusel sein darf“, heißt es aus dem Park. Preis: Ab 44 Euro.

Heide Park Der größte Freizeitpark in Norddeutschland hat auch ein Programm für Horror-Fans. Vom 14. bis 31. Oktober wird dort Halloween gefeiert. Der Park wird gespenstisch dekoriert, die Achterbahnen beleuchtet, hinzu kommt ein Mittelaltermarkt. Für junge Erwachsene gibt es die Manege des Schreckens, „Obscuria“, ein Horror-Labyrinth, das am 28. und 29 Oktober während der Halloween-Wochen geöffnet ist. Die Feier geht bis in die dunklen Stunden – der Park ist an diesen Tagen bis 22 Uhr geöffnet. Preis: Ab 37 Euro, das Halloween Abendticket gibt es ab 24 Euro und für das Horror-Labyrinth „Obscuria“ zahlt man zusätzlich 5 Euro.

