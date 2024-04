Pleite gegen Mannheim Eine Niederlage mit Zuversicht für den Gladbacher HTC

Die Stimmung von GHTC-Coach André Schiefer konnte die späte Niederlage jedoch nur beding trüben: „Natürlich ist es sehr schade, in allerletzter Sekunden das entscheidende Gegentor zu bekommen, da rutscht der Ball irgendwie durch, das haben wir nicht optimal verteidigt. Dennoch bin ich super zufrieden und stolz auf die Leistung der Mannschaft gegen einen der Meisterschaftsfavoriten.“ Seine Mannschaft habe die Trainingsinhalte sehr gut umgesetzt und das Spiel lange offen gehalten. „Nach dem Ausgleich haben wir weiter nach vorne gespielt und waren teils näher dran am 2:1. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind bereit für die Play-downs gegen Frankfurt und gehen mit viel Selbstbewusstsein in die Partien. Dennoch wissen wir, dass dies ganz eigene Spiele werden, bei denen es vor allem darum geht, über die volle Distanz die nötige Energie und Konzentration auf den Platz zu bringen“, so Schiefer. In den Play-downs am 27. April treffen die Gladbacher auf den SC Frankfurt.