Neue Verletzungssorgen : Elvedi bricht das Borussia-Training am Donnerstag ab

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Mit einer Einheit am Donnerstag hat Borussia die Vorbereitung auf das Spiel bei Union Berlin fortgesetzt. Im Training war dabei zu erkennen, was Chefcoach Daniel Farke von seiner Mannschaft sehen will. Nico Elvedi musste den Platz allerdings vorzeitig verlassen.

Es ist bei Borussia wie so häufig in dieser Saison: Auf wen Daniel Farke am Spieltag zurückgreifen kann, wird sich erst am Tag zuvor klären. Der Donnerstag brachte personell zumindest die Erkenntnis, dass zunächst alle 18 Feldspieler, die am Mittwoch beim Trainingsauftakt auf dem Platz gestanden hatten, wieder mit dabei waren. Jonas Hofmann trainierte erneut individuell, bei ihm besteht zumindest noch die theoretische Chance, dass er bis zum Abschlusstraining am Samstag wieder fit ist.

Inhaltlich hatte Gladbachs Trainerteam für den Donnerstag zahlreiche Übungen vorbereitet. Nach dem Aufwärmen auf der Athletikfläche wurde ein Vier-gegen-Zwei auf engstem Raum gespielt. Im Anschluss mussten die Borussen kurze Sprints über jeweils zehn Meter absolvieren, ehe es komplexer wurde: In einem rechteckigen Feld wurden zwei Teams gebildet, die in ihrer eigenen Hälfte jeweils die Aufgabe hatten, mindestens sechs Pässe zu spielen. Erst dann durfte der Ball zu dem Team in der anderen Hälfte gepasst werden. Zeitgleich standen in jeder Hälfte drei Gegenspieler bereit, die das ballführende Team sofort attackieren sollten – neben einem hohen Tempo waren auch gute Lösungen gefragt.

Gleiches galt für die Übung danach, bei der auf ein großes Tor gespielt wurde. Sechs Angreifer standen drei Verteidigern gegenüber, das Spielfeld blieb eng und klein. Die deutliche Überzahl sollten die Borussen so ausspielen, dass sie in möglichst aussichtsreiche Abschlusssituationen kommen. Dabei war sowohl die Geduld gefragt, den Ball doch noch mal zum Nebenmann zu spielen als auch die Handlungsschnelligkeit, im perfekten Moment den richtigen Pass zu spielen.