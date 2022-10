Sonntag gegen Spitzenreiter Union Berlin : Tabellenführer-Serie ist für Borussia einmalig

Mönchengladbach Bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison trifft Borussia am kommenden Sonntag auf den aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga. So früh in einer Saison war das noch nie der Fall. Gelingt nach zwei Unentschieden in München und Freiburg nun ein Sieg bei Union Berlin?

Auch in ihrem 55. Bundesligajahr geschehen für Borussia Mönchengladbach noch Dinge, die es nie zuvor gab. Wenn die Gladbacher am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) bei Union Berlin antreten, treffen sie am zwölften Spieltag bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison auf den aktuellen Tabellenführer. Und nach dem 1:1 bei den Bayern am vierten Spieltag sowie dem 0:0 beim SC Freiburg am sechsten Spieltag muss Borussia auch zum dritten Mal zum Spitzenreiter reisen.

Spielzeiten mit drei Partien gegen aktuelle Tabellenführer in der Bundesliga gab es durchaus schon einige: Erstmals war das in der Saison 1980/81 der Fall. Doch nie kam es schon alleine in der Vorrunde zu drei Spielen gegen den Klassenprimus – selbst in der Spielzeit 2011/12, als Borussia viermal gegen den Spitzenreiter antrat. Diese Bestmarke könnte in der laufenden Saison noch geknackt werden. Zum Vergleich: Nur in zwei eigenen Meisterjahren (1970/71 und 1974/75) gab es gar kein Spiel gegen den Tabellenersten.

2011/12 war es auch letztmals der Fall gewesen, dass es gegen drei verschiedene Tabellenführer ging (zweimal Dortmund, je einmal Bayern und Stuttgart). Mit drei verschiedenen Spitzenreitern hatten es die Borussen auch 1983/84 (Bayern, Hamburg, Stuttgart), 1987/88 (Bayern, Köln, Bremen) sowie 1996/97 (Stuttgart, Dortmund, Bayern) zu tun bekommen.

In den bisherigen zehn Spielzeiten mit mindestens drei Partien gegen Spitzenreiter – vor der laufenden Saison war das zuletzt 2020/21 so – blieb Borussia im Übrigen nie ohne Niederlage gegen die Tabellenführer. Nach zwei Unentschieden in München und Freiburg besteht also weiterhin die Chance, dies erstmals zu schaffen. Borussias Bilanz bei Union, das wie zuletzt Freiburg erstmals als Tabellenführer auf die Gladbacher trifft, bedarf indes grundsätzlich einer Verbesserung: In der Bundesliga gab es bislang ein Unentschieden und zwei Niederlagen an der Alten Försterei.