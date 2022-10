200. Bundesligaspiel : Warum Stindls Jubiläum ein weiteres Zeichen für die Kontinuität bei Borussia ist

Mönchengladbach Lars Stindl bestritt am vergangenen Samstag sein 200. Bundesligaspiel für Borussia. Über viele Jahre schien diese Marke in Gladbach eine natürliche Grenze zu sein für die Spieler des Klubs. Wann sich das wieder änderte und was Stindl zu seinem Jubiläum sagte.

Für Lars Stindl hätte die Partie gegen Eintracht Frankfurt wahrlich besser laufen können. Zunächst spielte Borussias Kapitän einen Fehlpass, als er Joe Scally auf dem rechten Flügel schicken wollte – stattdessen nutzte Frankfurt den Ballgewinn zum schnellen Gegenangriff, der in der sechsten Spielminute zum 0:1 führte. Und dann verpasste Stindl mit einer Direktabnahme das 1:1, als er etwas zu zentral auf Eintracht-Keeper Kevin Trapp zielte.

Als Stindl in der 70. Minute das Spielfeld verließ, stand es 0:3, Borussia war im Grunde bereits geschlagen. Womit der Gladbachs Spielführer normalerweise diese Partie sicher gerne schnell abgehakt und vergessen hätte – wäre da nicht sein Jubiläum gewesen: Stindl absolvierte am Samstag gegen Frankfurt sein 200. Bundesligaspiel im Borussia-Trikot.

„Vom Ausgang her hätte ich mir das anders gewünscht, aber trotzdem freue ich mich natürlich über das Jubiläum. 200 Bundesligaspiele für Borussia absolviert zu haben, das ist schon cool und etwas Besonderes für mich“, sagte Stindl in einem Klub-Interview. Der 34-Jährige ist der 28. Gladbacher, der die Marke von 200 Spielen erreicht – und der sechste, dem das aus dem aktuellen Kader gelungen ist.

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 20 Bilder Die Durchschnittsnoten der Gladbach-Profis

Dieser Fakt ist durchaus erwähnenswert, waren 200 Bundesligaspiele etwa 25 Jahre lang eine magische Grenze, die kein Borusse mehr überschreiten konnte. In den Neunzigerjahren hatte es zuletzt eine ganze Reihe von Spielern gegeben, die die 200 knackten: Peter Wynhoff, Jörg Neun, Martin Schneider und Michael Klinkert. Dazu kamen Teamkollegen, die bereits in den Achtzigern Stammspieler bei Borussia waren: Uwe Kamps, Christian Hochstätter, Hans-Jörg Criens und Michael Frontzeck.

Doch mit dem ersten Abstieg im Jahr 1999 begann eine Zeit der sportlichen Instabilität, mit der auch viel Fluktuation im Gladbacher Kader einherging. Erst Filip Daems, der im Januar 2005 zur Borussia wechselte, kam später knapp an die Marke heran – wahrscheinlich hätte er sie erreicht, hätte er mit Borussia 2007/08 nicht in der Zweiten Liga spielen müssen, so wurden es am Ende 183 Einsätze im Fußball-Oberhaus.

Daems jedoch erlebte die sportliche Renaissance unter Trainer Lucien Favre noch aktiv auf dem Rasen mit. Nach der erfolgreich überstandenen Relegation 2011 waren die folgenden Jahre wieder weit mehr von Kontinuität geprägt – auch im Profikader. Patrick Herrmann und Tony Jantschke spielten im Herren-Bereich sogar nie für einen anderen Klub, mittlerweile stehen sie bei 331 beziehungsweise 237 Bundesligaspielen für Gladbach. Ihnen folgten Yann Sommer und Oscar Wendt – und zuletzt Christoph Kramer und Nico Elvedi.