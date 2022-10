Neuhaus über sein WM-Aus : „Die Gesundheit steht im Vordergrund“

Mönchengladbach Borussias verletzter Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat wieder mit dem Lauftraining begonnen, wird aber erst im nächsten Jahr zurückkehren. Er sprach nun bei "Sky" über seine Situation.

Florian Neuhaus war wieder auf dem Platz. In der vergangenen Woche beim ersten Lauftraining und auch am Samstag beim Spiel seiner Borussen gegen Eintracht Frankfurt. Aber nur als Talk-Gast beim Bezahlsender „Sky“. Denn spielen, das hatte sein Trainer Daniel Farke bereits am Freitag gesagt, wird der 25-Jährige erst wieder im nächsten Jahr.