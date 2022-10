Vier Borussia-Profis auf der WM-Liste : Hansi Flick überrascht mit der Berücksichtigung von Luca Netz

Mönchengladbach Laut der „Bild“ stehen vier Gladbacher im vorläufigen WM-Aufgebot von Hansi Flick. 44 Spieler soll der Bundestrainer bei der FIFA gemeldet haben, darunter auch Luca Netz. Sowohl für den 19-Jährigen als auch für Borussia darf das als Signal gewertet werden.

Gladbachs Offensivspieler Jonas Hofmann , der bei Flick vorzugsweise als Rechtsverteidiger eingeplant ist, hat sein WM-Ticket sicher – vorausgesetzt, seine Schulterverletzung ist bis dahin verheilt. Nach Informationen der „Bild“ gehört Hofmann zu den Spielern, die Flick am vergangenen Freitag bei der FIFA gemeldet hat. Bis zu 55 Spieler dürfen zum vorläufigen Kader gehören, aus dem sich dann das endgültige Aufgebot zusammensetzt. Die FIFA benötigt die Liste vor allem aus organisatorischen Gründen (Visa, Doping-Vorschriften etc.) frühzeitig.

Neben Hofmann soll der DFB drei weitere Borussen nominiert haben: Christoph Kramer, Julian Weigl und Luca Netz. Nach Informationen unserer Redaktion wurden weder Borussia noch die Spieler selbst davon in Kenntnis gesetzt. Während Hofmann, Kramer und Weigl bereits in der Vergangenheit zum Kreis der A-Nationalmannschaft gehörten, ist es für Netz das erste Mal, dass sein Name mit Flicks Elf in Verbindung gebracht wird. Bislang hat der 19-Jährige fünfmal für Deutschlands U21 gespielt und im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 (1:2) seinen ersten Pflichtspieltreffer für Gladbach erzielt. Auf der Linksverteidiger-Position stehen Flick allerdings unter anderem David Raum (RB Leipzig), Robin Gosens (Inter Mailand) und Christian Günter (SC Freiburg) zur Verfügung, die allesamt den Vorzug vor Netz erhalten dürften.