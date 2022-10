Fohlenfutter-Debatte : Wer soll den gesperrten Manu Koné bei Union Berlin ersetzen?

Meinung Mönchengladbach Manu Koné wird am kommenden Spieltag wegen seiner fünften Gelben Karte, die er gegen Frankfurt sah, zuschauen müssen. Trainer Daniel Farke wird also am Sonntag bei Union Berlin eine Position auf der Doppelsechs neu besetzen müssen. Wir benennen zwei Optionen für die freie Stelle.