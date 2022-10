Noten-Check gegen Frankfurt : Leser bewerten nur auf einer Position die Borussen noch schlechter

Interaktiv Mönchengladbach Sowohl von den Borussia-Reportern als auch von den Lesern bekamen Gladbachs Profis für ihre Leistung beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt im Schnitt eine 4-. Indes gab es bei der Bewertung der einzelnen Spieler nicht überall eine Übereinstimmung.

Selten herrschte eine derartige Einigkeit zwischen den Borussia-Reportern und den Lesern der Rheinischen Post: Während wir in unserer Einzelkritik zum 1:3 der Gladbacher gegen Eintracht Frankfurt auf eine Gesamt-Durchschnittsnote von 4,42 kamen, gaben die Fans im Schnitt eine 4,43 – somit erhielten die Borussen jeweils eine 4-. Da ist es fast logisch, dass sich bei der Bewertung der einzelnen Profis ebenfalls einige Übereinstimmungen ergaben – aber auch nicht bei allen.

Bei welchen Spielern herrschte Einigkeit? Gleich bei sechs Spielern aus der Startelf der Borussia liegen die Noten nicht weit auseinander. Beinahe identisch war die Einschätzung bei Torwart Tobias Sippel , der von uns eine 4 bekommen hatte, die Fans sahen es mit einer Durchschnittsnote von 4,02 genauso. Große Einigkeit gab es auch bei Manu Koné (RP: 5/Leser: 4,95), der damit bei den Fans wie schon beim Pokal-Aus in Darmstadt von allen Gladbach-Profis am schwächsten gesehen wurde. Bleiben noch vier Mittelfeldspieler, die bei uns allesamt eine 4- erhalten hatten. Die gab es jeweils auch von den Fans, wobei Christoph Kramer mit einer 4,25 bei den Lesern etwas besser wegkam, Lars Stindl (4,4), Julian Weigl (4,44) und Alassane Plea (4,45) etwas schlechter.

Wen haben die Leser besser bewertet? Drei Profis wurden von den Fans ein wenig höhergestuft – darunter auch Borussias Torschütze Marcus Thuram . Der Stürmer (RP-Note: 4) kam bei den Lesern auf eine 3,81 (3-) und war damit bester Gladbacher gegen Frankfurt. Marvin Friedrich und Nico Elvedi erhielten auch eine leicht bessere Bewertung. Die Innenverteidiger hatten beide von uns eine 5 erhalten, von den Lesern gab es jeweils eine 4,79 (4-). So herrschte auch dort Einigkeit.

Wen haben die Leser schlechter gesehen? Nur auf der Position der Außenverteidiger sahen die Fans die Borussen-Profis noch etwas schlechter als die Borussia-Reporter am Samstagabend. Joe Scally hatte von uns eine 4- erhalten, die Leser vergaben im Schnitt eine 4,6 und damit einer 5+. Und Ramy Bensebaini, der bei uns mit einer glatten 4 zum Gladbach-Trio mit der besten Note gehörte, kam bei den Fans auf eine 4,19, was einer 4- entspricht. Viel Unterschied gab es damit insgesamt jedoch nicht: Bei Union Berlin sollte es nach zwei Enttäuschungen in Folge wieder aufwärtsgehen, auch mit den Noten.