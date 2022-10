Borussia und die Standards : Nach erstem Kopfball-Gegentor darf gegen Berlin auch eine andere Serie reißen

Mönchengladbach Borussia kassierte gegen Frankfurt nicht nur das erste Gegentor nach einer Ecke, es war auch der erste Kopfball-Gegentreffer der Saison. Gegen Union Berlin wird die Verteidigung der Standards wieder von hoher Bedeutung sein. Und dann gibt es noch das Ziel, einen Mangel in der Offensive zu beheben.

Es ist nicht so, dass Borussia nicht schon vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein Standard-Gegentor in der laufenden Saison kassiert hätte. Gegen den 1. FC Köln war Gladbachs Defensive unsortiert und musste das zwischenzeitliche 4:2 hinnehmen. Auch per Elfmeter war Yann Sommer bereits zweimal bezwungen worden, zudem traf Mainz gegen die Gladbacher mit einem direkten Freistoß.

Nach Eckbällen und Freistoßflanken hatte sich Borussia bis zum vergangenen Samstag allerdings schadlos gehalten – unter anderem auch dank ihrer Lufthoheit: Ein Kopfballtor hatte es gegen Gladbach noch nicht gegeben. All das war in der 29. Minute Vergangenheit, als Frankfurts Eric Dina Ebimbe nach einem Eckball ziemlich ungestört zum 0:2 einköpfen konnte.

„Das war bislang eigentlich eine Domäne und eine große Stärke von uns. Denn wir haben so bislang noch kein Tor schlucken müssen, dagegen selbst schon einige Tore durch Standards erzielt. So haben wir diese Statistik, über die wir eigentlich auch das Spiel für uns mitentscheiden wollten, quasi 0:1 gegen Frankfurt verloren“, sagte Trainer Daniel Farke nach der Heimniederlage.

Farke wird daran gelegen sein, dass die Verteidigung der Standards auch weiterhin zu den Stärken seiner Mannschaft zählt, hat sie doch aus dem Spiel heraus derzeit größere Schwierigkeiten, kompakt zu bleiben und defensiv stabil zu stehen. Frankfurt war ein starker Gegner bei Standards – das ist Union Berlin ebenfalls.

Wie die Eintracht, der SC Freiburg, Bayern München und Gladbach haben auch die Köpenicker schon sechsmal nach Ecken und Freistößen getroffen. Traditionell gelten ruhende Bälle als große Stärke des aktuellen Tabellenführers, der indes vergangene Saison in diesem Bereich etwas schwächelte. Ob das damit zusammenhängt, dass zur Saisonhälfte damals Marvin Friedrich von Union zur Borussia wechselte, ist nicht zu beantworten. Zumindest war der Innenverteidiger in Berlin ein Hauptadressat der Hereingaben – in der Spielzeit 2020/21 erzielte er so fünf Saisontore.

Friedrich wird nun auf jeden Fall versuchen, seine ehemaligen Teamkollegen an Torerfolgen zu hindern – sei es durch Standards oder aus dem Spiel heraus. Gegen Frankfurt war das nicht so gut gelungen, beim Eckball, der zum 0:2 führte, verlor er das Duell mit Ebimbe. In Berlin hat Friedrich aber auch wieder die Möglichkeit, selbst nach einem ruhenden Ball zu treffen, wie beim 5:2-Erfolg im Derby gegen Köln.