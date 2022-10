Saison in Schweden fast vorbei : Erst Vertragsverlängerung, dann Wendts Rückkehr in den Borussia-Park?

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 32 Bilder Aus diesen Ländern kamen die meisten Borussia-Spieler

Mönchengladbach Gut anderthalb Jahre nach seinem Abschied aus Gladbach ist Oscar Wendts Einsatz-Bilanz in Göteborg immer noch beeindruckend. Nun steht der Schwede vor einer Entscheidung: Hängt er noch ein Jahr dran? Eine Tendenz gibt es. Bald könnte der 37-Jährige noch einmal im Borussia-Park auflaufen.

Wenn die Tage in Schweden kürzer und kälter werden, neigt sich dort auch die Fußball-Saison ihrem Ende entgegen. Mittendrin in der „Fotbollsallsvenskan“, der ersten schwedischen Liga: Oscar Wendt. Der Ex-Borusse hat mit dem IFK Göteborg 28 von 30 Saisonspielen bestritten, am 6. November steht der letzte Spieltag auf dem Programm.

Der 1:0-Heimsieg gegen den AIK Solna am vergangenen Sonntag war für Wendt ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Einen Tag später wurde der Linksverteidiger, der in seiner Karriere 305 Pflichtspiele für Borussia bestritt, 37 Jahre alt. „Jetzt bist du wirklich ein alter Schwede, mein Lieber“, sagte Gladbachs Kapitän Lars Stindl in einer Videobotschaft. Beide standen zulezt am 8. Mai 2021 bei der 0:6-Niederlage in München gemeinsam im Borussia-Trikot auf dem Platz.

Für Wendt ging es im vergangenen Sommer zurück zu seinem Heimatklub, für den er seitdem 46 Pflichtspiele bestritten hat. In dieser Spielzeit, die seit Anfang April läuft, ist er der Dauerbrenner auf Göteborgs linker Seite. Lediglich zwei Partien hat er bislang verpasst und sofern er zum Kader gehörte, stand er immer über 90 Minuten auf dem Platz.

Dass sein Alter und sein Körper ihn ausbremsen, kennt Wendt nicht. Bereits bei Borussia war der Blondschopf selten verletzt. Mit einem Innenbandriss im Knie war er 2014 für neun Spiele ausgefallen, längere Zeit fehlte er bis zu seinem Vertragsende 2021 nie. Sein Geheimnis? Nichts Außergewöhnliches. Viel Kaffee, viel Schlaf und eine gesunde Ernährung führte er in der Vergangenheit als seine Erfolgsformel an. Scheint zu funktionieren, denn geht es nach Wendt, ist Ende Dezember, wenn sein Vertrag in Göteborg ausläuft, noch nicht Schluss.

„Ich weiß, was ich will. So wie ich mich jetzt fühle, würde ich gerne weitermachen. Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen, wenn es soweit ist. Zunächst möchte ich, dass wir die Saison so gut wie möglich zu Ende spielen", hatte Wendt vor rund zwei Monaten gegenüber „SportExpressen“ erklärt. Sportlich stehen Wendt und Göteborg kurz vor Schluss mit 42 Punkten auf Rang acht. Die Chance auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb hat das Team vor allem in den vergangenen Wochen verspielt, als es zwischenzeitlich fünf Niederlagen in sechs Partien gab.

Am Sonntag steht das Stadt-Derby gegen den Tabellenführer BK Häcken an, der sich mit einem Punktgewinn die Meisterschaft sichern würde. Spätestens nach dem letzten Spieltag dürfte Wendt eine Entscheidung über seine Zukunft fällen und nach einer wahrscheinlichen Vertragsverlängerung am 17. Dezember zurück in den Borussia-Park kehren.