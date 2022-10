Nach dreimonatiger Bauzeit : Borussia hat jetzt ein Performance Center

Foto: Jannik Sorgatz 9 Bilder Hier wurde Borussias neuer Kraftraum errichtet

Mönchengladbach Am Mittwoch hat Borussia Mönchengladbach das neue Performance Center in Betrieb genommen. Die Funktionen der Halle, die in den vergangenen Monaten entstanden ist, gehen dabei weit über die eines Kraftraums hinaus.

Was Fußballvereine vor ein paar Jahren noch als klassischen Kraftraum bezeichnet hätten, trägt heutzutage den Namen „Performance Center“. Ein solches hat Borussia am Mittwoch auf dem Trainingsgelände eingeweiht, nach einer rund dreimonatigen Bauzeit kann das Gebäude ab sofort vom Klub genutzt werden. Es befindet sich zwischen dem Stadion und dem Trainingsplatz, genau dort, wo bis zum Sommer noch die Parkplätze der Profis waren.

Für den Verein ist vor allem die Größe der neuen Halle entscheidend. „Bisher waren unsere Möglichkeiten im Borussia-Park bezüglich Krafträumen begrenzt, sodass wir in diesem Bereich nie effektiv mit einer gesamten Gruppe arbeiten konnten. Diese Möglichkeit wird es in dem neuen Performance Center nun auf höchstem Niveau geben. Tagsüber kann die Lizenzmannschaft, abends die Jugend den Raum nutzen“, sagt Sportdirektor Roland Virkus.

Dass die neue Halle weit über einen Kraftraum hinausgeht, verdeutlicht die Tatsache, dass dort auch ein Besprechungsraum und Trainerbüros integriert worden sind. Die Räumlichkeiten im Borussia-Park waren über die Jahre zu klein geworden, die Ansprüche an Themen wie Leistungsdiagnostik sind längst gestiegen. Eine 30 Meter lange Sprintstrecke in der neuen Halle soll beispielsweise dafür sorgen, dass die Athletiktrainer in Zukunft die Zeiten der Spieler stets unter den gleichen Bedingungen messen können.

Hier ist das neue Performance Center zu sehen. Foto: Thomas Grulke

Für die verletzten Profis gibt es einen separaten Bereich, in dem sie ihr Reha-Training absolvieren können, sodass sie näher an der Mannschaft sind. Auch für die Torhüter, deren Krafttraining sich von dem der Feldspieler unterscheidet, wurde eine Ecke errichtet. „Das Performance Center ist ein großer Schritt Richtung modernes Athletiktraining, das wir nun wesentlich effizienter und zielgerichteter ausführen können“, sagt Alexander Mouhcine, Borussias Leiter Athletik und Prävention.