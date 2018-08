SC 09 Erkelenz organisiert Blutspendeaktion in Stadthalle

Erkelenz Am Mittwoch, 15. August, laden die Fußballer des SC 09 Erkelenz zur Blutspende in die Stadthalle ein. Ein neues Kapitel einer Erfolgsgeschichte.

Es waren zwei Essensgutscheine, die den Anstoß zu einer Erfolgsgeschichte gaben – jetzt soll diese Erfolgsstory um ein Kapitel erweitert werden: Am Mittwoch, 15. August, findet in der Erkelenzer Stadthalle eine besondere Blutspendeaktion statt. Unter dem Motto: „Verein(t) Leben retten“ rufen die Fußballer des 1. FC Heinsberg-Lieck, des BC Oberbruch und des SC 09 Erkelenz zum Blutspende auf.

Was muss man zur Blutspende mitbringen? Bei der Blutspende muss man sich mit einem gültigen amtlichen Personaldokument ausweisen. Erstspender erhalten im Allgemeinen innerhalb von etwa zehn Tagen nach der ersten Spende einen Blutspenderpass, in dem die Blutgruppe vermerkt ist und den sie bitte künftig ebenso wie die Mehrfachspender zum nächsten Blutspendetermin mitbringen. Eine Blutspende sollte nicht unter Zeitdruck erfolgen: Für den gesamten Ablauf der Blutspende einschließlich des gereichten Imbisses sollte etwa eine bis anderthalb Stunden Zeit eingeplant werden. Außerdem sollten Spender vor der Blutspende etwas gegessen und alkoholfreie Getränke zu sich genommen haben. Insbesondere bei heißer Witterung ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme vor der Blutspende wichtig.

Und dieser Jemand ist Nazim Yildirim, der vor Begeisterung sprüht, wenn er von der Aktion „Verein(t) Leben retten“ spricht, die sogar bei den „Sternen des Sports“ des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken erst auf Kreis-, dann auf Landesebene mit einem Förderpreis ausgezeichnet wurde: „Das Ganze hat sich ein bisschen verselbstständigt und ist zu einer kleinen Erfolgsgeschichte geworden“, sagt Yildirim. Dabei sei es am Anfang nur darum gegangen „etwas zurückzugeben – etwas das vom Herzen kommt“. Denn bei der Planung zu einer vereinsinternen Weihnachtsfeier, für die Yildirim verantwortlich war, seien innerhalb von nur wenigen Tagen Preise im Wert von 2000 Euro zusammengekommen, so dass am Ende der Feier ein Überschuss übrig geblieben sei. „Da waren wir uns schnell einig, dass das Geld nicht in unsere Mannschaftskasse fließen soll, sondern an karitative Zwecke – wir wollten anderen eine Freude machen“, erklärt Yildirim.