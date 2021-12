Regionalligist scheitert im Mittelrheinpokal : Sekunden vorm Elferschießen geht Beeck in Hürth k.o.

Regionalligist FC Wegberg-Beeck ist im Achtelfinale des Mittelrheinpokals bei Mittelrheinligist FC Hürth ausgeschieden. Bis in die 3. Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung stand es 1:1, dann führte ein Hürther Freistoß noch zum 2:1. Am Samstag steht das Liga-Heimspiel gegen Fortuna Köln auf dem Plan. Von Mario Emonds