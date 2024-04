Fußball-Bezirksliga Erkelenz mit Remis in Roetgen

Er bezeichnet das 1:1 in Roetgen als insgesamt gerecht. „Roetgen war vor der Pause besser, meine Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit. Und in Roetgen muss man erst einmal bestehen. Die wehren sich richtig gut gegen den drohenden Abstieg. Aber mit etwas mehr Abschlussglück hätten wir sogar noch als Sieger vom Platz gehen können. Aber wie schon gesagt: insgesamt ist das Ergebnis gerecht.“ so Thoras Fazit. Der Fokus gilt aber jetzt der Partie am Sonntag gegen Alemannia Mariadorf, und „da wollen und werden wir auch alles geben“, so Pascal Thora zum Schluss.