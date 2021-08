Basketball : Mahmoud Al Abed neuer Trainer des SC Bayer 05 Uerdingen

Krefeld Der Syrer bereitet den Basketball-Oberligisten auf die kommende Saison vor. Doch der 39-Jährige hat auch noch Träume. Die Bundesliga ist eins davon. Dort würde er eines Tages nur allzu gerne arbeiten.

2015 verließ der Syrer seine Heimat, in der Krieg herrschte. Aus der syrischen Hauptstadt Damaskus landete er im Oktober 2015 in Düsseldorf. Der Basketballer, der in Syrien bei drei verschiedenen Vereinen in der 1. Liga spielte, schloss sich den ART Giants Düsseldorf an. Dort war er unter anderem Co-Trainer der U18, die in der Jugend-Basketball-Bundesliga spielte. Zudem trainierte er später bei den Giants die U17 und 3. Herren-Mannschaft. In den zurückliegenden letzten vier Jahren trainierte er die Frauen-Mannschaft des TuS Hilden, die er in dieser Zeit von der Bezirksliga in die Oberliga führte. Schon in seiner Heimat Syrien sammelte er auch als Trainer Erfahrungen, war unter anderem Nationaltrainer der weiblichen U20-Nationalmannschaft.