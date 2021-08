Tennis-Regionalliga : Vize-Titel für HTC Blau-Weiß Krefeld

Krefeld Die Damen 50 belegten in der westdeutschen Endrunde der Tennis-Regionalliga Platz zwei. Die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen feiern einen wichtigen Heimsieg. Der TV 03 SG Krefeld freut sich über den Klassenverbleib der Damen 40.

(lus) Für die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld endete in der Tennis-Regionalliga die Saison mit dem Gewinn der Westdeutschen Vize-Meisterschaft. In der Endrunde mit den jeweils zwei Erstplatzierten der beiden Gruppen gewann das Stadtwald-Team zunächst am Samstag im Halbfinale gegen Grün-Weiß Oberkassel mit einem 9:0-Erfolg. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt. Am Sonntag traf der HTC dann auf Gastgeber und Topfavorit Marienburger SC und musste sich mit 1:8 geschlagen geben. Auch hier wurden auf die Doppel angesichts des Zwischenstandes verzichtet. „Den Ehrenpunkt gewann Kerstin Villmann in einem hochklassigem Match gegen die Französin Karen Reichenbach. „Wir freuen uns auf jeden Fall riesig über das tolle Abschneiden in dieser Saison und das Erreichen des Vize-Titels“, sagte Mannschaftsführerin Dorit Kersten.