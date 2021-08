Handball : Pallach vermisst trotz Sieg das Feuer

Krefeld Handball-Drittligist setzte sich am Sonntagnachmittag im Test gegen Leichlingen mit 35:25 (17:15) durch. Steffen Hahn war mit sieben Treffern der beste Werfer. Am Samstag findet das letzte Vorbereitungsspiel statt.

Im Minutentakt traf Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein im Testspiel gegen Liga-Konkurrent Leichlingen von Spielbeginn an und zog auf 6:1 davon. Gleichzeitig zeigte Torwart Lasse Hasenforther, der die kompletten 60 Minuten zum Einsatz kam, drei prima Paraden. Doch die Gäste konnten das Feuerwerk der Eagles löschen und kamen bis auf 8:9 heran. „Wir haben defensiv gerade in der ersten Halbzeit einfach zu viel zugelassen und uns nicht an den Plan gehalten“, sagte Trainer Maik Pallach nach dem letztendlich souveränen und verdienten 35:25 (17:14) Erfolg.

Trotz des deutlichen Erfolgs war der Trainer nicht ganz zufrieden: „Insgesamt spielen wir zu wenig nach dem Plan, gleichen aber diese Fehler immer wieder durch individuelle, auch taktische Klasse aus. Trotzdem muss man natürlich mit einem 35:25-Sieg gegen einen Ligakonkurrenten zufrieden sein.“ Er sei froh, dass es in zwei Wochen endlich um Punkte geht: „Es wird Zeit, dass die echte Saison beginnt. Wir haben jetzt das neunte Testspiel gehabt und es ist einfach zu spüren, dass der Fokus und das Feuer nicht mehr so ganz da ist.“ Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) steht in der Glockenspitzhalle gegen TuS Volmetal das letzte Vorbereitungsspiel auf dem Programm. In den letzten beiden Trainingswochen vor der Heimpremiere gegen Tusem Essen II am 4. September will der Coach die Arbeit der vergangenen fünf Wochen „auffrischen“: „Was wir uns taktisch im mannschaftlichen Bereich erarbeitet haben, wollen wir nochmal abrufen. Momentan bringen wir die Sachen nicht hundertprozentig auf den Punkt. Daran werden wir noch arbeiten.“