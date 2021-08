Am Mittwoch gegen Wiedenbrück : KFC Uerdingen lüftet das Geheimnis der Kapitänsfrage

Am Mittwoch gegen Wiedenbrück

Kapitän Justin Ospelt blieb gegen Bonn zu Pause angeschlagen in der Kabine. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld In Oberhausen führte Marcel Kretschmer den KFC Uerdingen aufs Feld, gegen Bonn Justin Opselt. Wer trägt am Mittwoch gegen den SC Wiedenbrück die Binde des Mannschaftsführers?

Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen trifft am Mittwoch (19.30 Uhr) in Velbert auf den SC Wiedenbrück. Erstmals gibt es vor der Begegnung auch wieder eine Tageskasse. Die Gäste kommen mit der Empfehlung eines 1:0-Siegs über Rot-Weiß Oberhausen, bei dem der KFC zum Auftakt mit 0:6 untergegangen war. „Oberhausen war unser erstes Spiel, ich finde, wir haben es gegen Bonn schon deutlich besser gemacht“, sagt KFC-Trainer Dmitry Voronov. „Dass Wiedenbrück gegen RWO gewonnen hat, ist natürlich eine Überraschung. Es ändert aber nichts an unserer Vorbereitung. Es ist ein ganz normales Spiel.“