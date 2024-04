Fans, Vorstand und Spieler sauer Diese Launen sind völlig inakzeptabel

Auch die Spieler haben einen Grund sauer zu sein – auf sich selbst. Was sie den Fans, dem Vorstand und dem Verein zumuten, ist völlig inakzeptabel. Mal besiegen sie den Drittligisten MSV Duisburg und haben den Zweitliga-Aspiranten Rot-Weiss Essen am Rande einer Niederlage, dann blamieren sie sich in schöner Regelmäßigkeit gegen die Oberliga-Abstiegskandidaten wie am Sonntag beim Tabellenletzten Meerbusch. Das deutet darauf hin, dass die Spieler Potenzial haben, aber extrem launisch sind und sehr wenig mit ausstehenden Zahlungen zu tun hat. Solch schwankungsanfällige Spieler, die nicht in der Lage oder Willens sind, kontinuierlich Leistungen zu erbringen, sind für einen erfolgsorientierten Verein, wie es der KFC sein muss, Gift.