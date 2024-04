Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen verliert beim Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch mit 1:3

In der Folge beruhigte sich das Geschehen auf und um den Platz wieder. Chancen wurden Mangelware, dagegen rieb sich Touratzidis in vorderster Front immer weiter auf. Wegen Meckerns kassierte der Stürmer in der 82. Minute schließlich die gelb-rote Karte, sodass Uerdingen fortan nur noch mit zehn Mann auf dem Platz stand. Zwar versuchte es der KFC auch weiterhin, so zwang etwa Talarski TSV-Keeper Geraedts in der 86. Minute noch mal zu einer Glanztat, das aber war die letzte Chance trotz fünfminütiger Nachspielzeit in einer zeitweise hitzigen Partie.