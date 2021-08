Neue Nummer Eins : Darum verbreitet Torhüter Justin Ospelt beim KFC Zuversicht

Krefeld Der 21 Jahre alte Nationaltorhüter von Liechtenstein ist jetzt für den KFC Uerdingen spielberechtigt und wird gegen den Bonner SC sein Debüt geben. Es gibt mehrere gute Gründe, warum er vom FC Vaduz an den Rhein gekommen ist.

Es scheint noch immer einige zu geben, deren Herz am KFC Uerdingen hängt. Das zeigt sich besonders in den zurückliegenden Wochen, nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem Verein die Lizenz für die Dritte Liga nicht erteilt und er daraufhin die Eröffnung eines Insolvenzverfahren beantragt hat. Zunächst fand sich ein neuer Vorstand bereit, die Aufräumarbeiten in Angriff zu nehmen und den Verein völlig neu aufzustellen. Dann engagierte sich die Hermes Arzneimittel GmbH dank ihres Unternehmensführers Jörg Wieczorek im Sponsoring, so dass für das Produkt Biolectra Magnesium auf den Trikots geworben wird. Und ein ehemaliger Spieler hilft im personellen Bereich: Sebastian Selke. Der 47 Jahre alte ehemalige Torhüter besucht seit Jahren die Spieler der Uerdinger, für die er 49 Spiele absolviert hat. Weitere Stationen des in Hilden geborenen Torwarts waren Lüneburg, der 1. FC Köln, für den er in der zweiten Liga zum Einsatz kam, VfL Bochum II, Schwarz-Weiß Essen und Velbert. Doch zu keinem anderen Verein hat er eine solch enge Verbindung wie zum KFC. So besuchte er Heim- und Auswärtsspiele, vor allem in Süddeutschland, denn seit 2009 ist arbeitet er als Torwarttrainer für den FC Vaduz.