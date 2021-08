Beim 1:3 gegen Bonn : Leon Augusto sorgt für ersten kleinen Erfolg des KFC

Krefeld Der 21 Jahre alte Portugiese erzielt das erste Saisontor für den KFC Uerdingen, das nicht nur von den Fans frenetisch gefeiert wird, sondern der Mannschaft auch gehörig Auftrieb gibt. Doch es bleibt beim 1:3 gegen den Bonner SC.

Mit dieser Einschätzung stand er nicht alleine da. „Wenn der rein geht, wird es ein heißer Tanz, dann kippt das Spiel noch“, vermutet Bonns Trainer Björn Joppe. „Ich glaube, dann gehen wir nicht als Gewinner vom Platz. Unter dem Strich war es aber ein verdienter Sieg.“ Da hat der gute Mann völlig recht, denn in dem Spiel war alles möglich. Die Uerdinger hätten angesichts von drei Aluminium-Treffern der Gäste und weiterer klarer Chancen auch 1:8 verlieren können, aber am Ende vielleicht sogar punkten können.

Was wäre gewesen, wenn Leob Augusto den Elfmeter nach einem Foul an Justin Neiß verwandelt hätte? „Es kann sein, dass wir das Spiel drehen, dass wir unentschieden spielen oder 2:4 verlieren. So ist Fußball“, sagt KFC-Trainer Dmitry Voronov lakonisch. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben bis zum Schluss gekämpft. Wir haben heute wieder ein paar Fehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben. Das müssen wir vermeiden, das ist tödlich. Aber wir haben es viel besser gemacht als gegen RWO.“ Vor einer Woche war die Mannschaft bei der 0:6-Niederlage in Oberhausen noch chancenlos gewesen, bei einem allerdings auch weitaus stärkeren Gegner.