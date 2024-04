Oberliga Niederrhein Insolvenz vermieden, aber beim KFC ist die Euphorie schon wieder verflogen

Begonnen hatte die Unruhe schon am Freitag. Mannschaftsinterna kamen an die Öffentlichkeit, die ausstehenden Gehaltszahlungen wurden angeprangert. Auch Trainer Levan Kenia machte seinem Unmut in diesem Zusammenhang Luft und bemängelte die lange Wartezeit. Für ihn unter anderem ein Grund, warum auch das Spiel in Meerbusch verloren wurde. „Wir haben gesehen, dass die Moral der Mannschaft am Boden ist“, so Kenia im Anschluss. „Alles ist chaotisch. Es wird immer gesagt ‚morgen‘. Wir reden vom Aufstieg, aber wir müssen erst mal unsere Probleme klären.“ Er nahm den Verein in die Pflicht und stellte abschließend sogar seine eigene Position infrage.