3:2 gegen den SV Sonsbeck Dimitrios Touratzidis schießt den KFC Uerdingen zum Sieg

Aber dann ging es los. Und beflügelt von der guten wirtschaftlichen und personellen Entwicklung trumpften die Gastgeber auf und hatten bereits in den ersten zwei Minuten zwei ganz dicken Chancen, wobei Maik Odenthal allein auf Torhüter Jonas Holzum zulief, dieser aber parierte. Bei der dritten Möglichkeit zappelte der Ball dann das erste Mal im Netz: Nach einer Ecke traf Dimitrios Touratzidis per Kopf zur Führung. Und die Uerdinger setzten nach, hatten weitere Chancen durch Takumi Yanagisawa und Odenthal, doch es dauerte bis zur 21. Minute, ehe das 2:0 fiel. Pascale Talarski verwandelte einen direkte Freistoß, wobei der Ball vom Innenpfosten ins Tor ging. Die Uedinger schalteten zwar nicht bewusst einen Gang zurück, strahlten aber nicht mehr diese Gefahr aus. Derweil hatten die Sonsbecker ihre besten Möglichkeit in der 25. Minute durch Alexander Maas und in der 40. MInute durch Sanjin Vrebac, doch Torhüter Marvin Gomoluch vereitelte mit zwei Glanzparaden jeweils den Anschlusstreffer. So ging es mit der verdienten Führung in die Pause.