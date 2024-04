Torjäger und Teamplayer Dimitrios Touratzidis erobert die Herzen der Uerdinger Fans

„Wir waren heute zu blöd, vor allem meine Person, das Ding in den ersten 30 Minuten zu entscheiden“, sagte Maik Odenthal und ging (viel zu) mit sich ins Gericht. „Dann wäre auf dem Platz Ruhe gewesen. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt so ein Feuerwerk abgebrannt und uns so viele klare Chancen erspielt haben. Und am Ende legen wir uns die Dinger noch selber rein.“