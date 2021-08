Ospelt und Atsina spielberechtigt : Onkel Charles geht für den KFC Uerdingen auf Torejagd

Krefeld Der Ghanaer Atsina ist jetzt ebenso spielberechtigt wie der liechtensteinische Nationaltorhüter Justin Ospelt. Dabei stellt Regionalligist KFC Uerdingen bei seiner Heimpremiere gegen den Bonner SC in Velbert einen neuen Rekord auf.

Denn am Samstag bestreitet der Fußball-Regionalligist seine Heimpremiere und stellt sogleich deutschlandweit einen neuen Rekord auf: Die vierte Saison in Folge muss er seine so genannte Heimspiele in einer fremden Stadt austragen, weil das Stadion Grotenburg seit Mai 2018 aus Sicherheitsgründen für jeglichen Spielbetrieb gesperrt ist. Den wenig erfolgreichen Gastspielen in der Dritten Liga in Duisburg, Düsseldorf und Lotte folgt nun die Saison in Velbert. Dort wurde ein kleines Stadion gebaut, das seit einem Jahr in Betrieb ist und 2.800 Zuschauern Platz bietet.