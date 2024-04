Gravierende Veränderungen Mit Nils Gehlings und Marc Schürmann in eine bessere Zukunft

Aber natürlich wird mit diesem Duo an der Spitze der beiden wichtigsten Gremien der KFC nicht über Nacht ein schuldenfreier Bundesligist. Vielmehr bedarf es der kleinen Schritte und harter Arbeit. Natürlich werden auch künftig Fehler gemacht, aber es kommt darauf an, diese zu begrenzen und auf die Bereitschaft, sie zu korrigieren. Es bedarf der Ruhe und Kontinuität, die anderenorts vorgelebt wird und zu Erfolge geführt hat – in Freiburg oder Heidenheim. Dazu wiederum bedarf es der Einheit, Geschlossenheit und Kompetenz. Entsprechend muss der Vorsitzende Marc Schürmann im Sommer sein neues Vorstandsteam bilden.