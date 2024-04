Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen fährt mit Rückenwind zum TSV Meerbusch

Krefeld · Die wirtschaftliche Situation beim KFC Uerdingen hat sich deutlich entspannt. Nun soll auch sportlich beim TSV Meerbusch am Sonntag der nächste Schritt in Richtung Aufstieg gemacht werden. Als klarer Favorit sind drei Punkte in Meerbusch Pflicht.

19.04.2024 , 18:28 Uhr

Pascal Weber (2. v. rechts) ist für KFC-Trainer Levan Kenia wieder eine Option gegen Meerbusch. Foto: Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Von Marc Fischer