Mitgliederversammlung : KFC Uerdingen will nur so viel Geld ausgeben wie zur Verfügung steht

KFC Uerdingen will nur so viel Geld ausgeben wie zur Verfügung steht

Krefeld Gut 300 Mitglieder verfolgten am Mittwochabend die Online-Informations-Veranstaltung. Der Vorsitzende Damien Raths zog ein abschließendes Fazit. Weitere Neuzugänge sollen noch folgen.

An die 300 der aktuell 980 Mitglieder des Fußbal-Regionalligisten KFC Uerdingen waren am Mittwochabend der Einladung des neuen KFC-Vorstandes und des Insolvenzverwalters Christoph Niering gefolgt und hatten sich in einem Zoom-Meeting über die aktuelle Situation ihres Vereins informiert.