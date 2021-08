Ernannt, ausgewechselt – bald abberufen? : Marcel Kretschmer, der Interimskapitän des KFC

Krefeld Der 19-Jährige wurde zum Mannschaftsführer ernannt und in der Pause ausgewechselt. Trainer Dmitry Voronov kündigt an, dass die Frage des Kapitäns noch einmal diskutiert wird. Probleme bereitet auch die Kaderplanung.

Beim KFC Uerdingen wurde Marcel Kretschmer vom Sportlichen Leiter Patrick Schneider und Trainer Dmitry Voronov am Samstag Morgen wenige Stunden vor dem Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen (0:6) zum Kapitän ernannt. Das war freilich keine Überraschung, denn der 19-Jährige ist ein Eigengewächs des KFC und hatte die Mannschaft bereits in den Testspielen aufs Feld geführt. „Es ist schön, wenn der Trainer mir das Vertrauen schenkt“, sagte der junge Mann mit der Binde.

Der Vorstand des KFC Uerdingen lädt alle Mitglieder zu einer Online-Informationsveranstaltung am 18. August , Beginn 19.05 Uhr , ein. Die Veranstaltung wird als Zoom-Konferenz stattfinden. Teilnehmen wird neben dem Vorstand auch der Insolvenzverwalter Christoph Niering. Gemeinsam mit den Mitgliedern möchten Vorstand und Insolvenzverwalter über die Situation des KFC sprechen, über die nächsten Schritte sowie Zukunftsaussichten. Eingeladen sind ausschließlich Mitglieder . Eine Anmeldung ist möglich bis Dienstag, 18 Uhr per Mail: mitglieder@kfc05.de.

Es folgten aber zwei Überraschungen in der Personalie Kretschmer. Die erste in der Halbzeitpause. Da teilte das Duo Schneider/Voronov dem Kapitän mit, dass er in der Kabine bleiben und schon duschen kann. „Ich weiß auch nicht, warum der Trainer mich raus genommen hat“, wunderte er sich. Das wiederum ist nicht verwunderlich, denn es ist wahrlich nicht alltäglich, dass ein Trainer seinen Kapitän zur Halbzeit auswechselt.

Trainer Dmitry Voronov nannte Kretschmer nicht namentlich, als er davon sprach, dass individuelle Fehler zu Gegentoren geführt hätten. Auf die Frage, warum er in der Pause ausgewechselt wurde, antwortete der Coach: „Wir wollten taktisch etwas ändern. Das ist uns mehr oder weniger auch gelungen.“ Die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu ernennen, begründete Votonov so: „Marcel kommt aus der eigenen Jugend, wir kennen ihn sehr lange. Marcel ist ein Junge mit sehr klarem Kopf.“

25 Spieler gehören inzwischen dem Kader an, der in den vergangenen Wochen zusammengestellt wurde. Nachdem in Biolectra Magnesium ein Trikotsponsor gefunden wurde, soll das Team nun personell verstärkt werden. Sollten dem Uerdinger Kader demnächst 28 Spieler angehören, so wäre der Kader aufgebläht und zu groß. Folglich müsste sich der KFC von dem einen oder anderen wieder trennen. Die Kaderplanung war und ist ein Problem.