1:3 gegen Bonner SC : KFC Uerdingen verliert das Duell der Kellerkinder

Velbert Der KFC Uerdingen wird noch etwas benötigen, um sich an die Regionalliga-Luft zu gewöhnen. Die Mannschaft des Sportlichen Leiters Patrick Schneider kassiert die zweite Niederlage: dem 0:6 bei Rot-Weiß Oberhausen folgt ein 1:3 gegen den Bonner SC.

„Wir konnten jetzt erstmals eine Woche gemeinsam trainieren und sind einen Schritt weiter. Wir werden uns bestimmt nicht hinten rein stellen“, hatte Voronov gesagt. Doch anders als in Oberhausen, wo die Rot-Weißen eine Viertelstunde benötigten, um in Führung zu gehen, gab es diesmal nach nur acht Minuten mit dem ersten Schuss aus Tor eine kalte Dusche . Nils Holtkamp fasste sich aus 22 Metern ein Herz und schoss flach ins Eck. Der Treffer schien wahrlich nicht unhaltbar. Und in der 25. Minuten fügte der Bonner Stürmer Luis Monteiro dem Schlussmann auch noch körperliche Schmerzen bei einem Zusammenprall zu, als Ospelt bei einem schönen Zuspiel in die Schnittstelle nicht schnell genug herauseilte. Eine Fehlerkette, deren Ausgangspunkt Niklas Schubert war und weiter über Kevin Ntika und Ospelt reichte, führte nach 28 Minuten zur verdienten 2:0-Führung der Gäste durch Enzo Wirtz. Die Gastgeber hatte ihr einzige Chance drei Minuten vor der Pause nach einer schönen Einzelleistung von Tom Fladung, den jedoch Torhüter Kevin Birk anschoss. Zwei Minuten vor der Halbzeit wurde der angeschlagene Torhüter, der keinen Eindruck hinterließ, ausgewechselt.

„Endlich ist es soweit“, rief der Stadionsprecher nach 60 Minuten und einige Fans lagen sich vor Begeisterung in den Armen: Leon Augusto hatte das erste Tor für den KFC in dieser Saison erzielt. Das war Balsam für die Seele der Anhänger, die ihr Team weiterhin lautstark unterstützten und auch für das Team, das nun deutlich aufdrehte. Doch für eine Wende reichte es trotz einiger Ansätze nicht mehr. Auch, weil Augusto in der 80. Minute mit einem Elfmeter nach Foul an Justin Neiß an Torhüter Birk scheiterte. Und es bleibt weiter schwierig, so lange sich die junge, unerfahrene Mannschaft so viele einfach Fehler leistet.