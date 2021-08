KFC Uerdingen : Der Aufstieg des normalen Fan zum VIP

Krefeld Seit Beginn der Corona-Pandemie ist nichts mehr wie es war. Das ist auch im Fußball so. Die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien löst mancherlei Gefühle aus – die meisten sind positiv.

Es ist noch nicht allzu lange her, da waren die Stadionbesucher, die ein Bändchen um das Handgelenk trugen, etwas Besonderes. Dieses blaue, grüne, rote oder gelbe Bändchen zeichnete sie aus – als VIPs, als very important people, als sehr wichtige Leute. Dazu gehörten echte Stars, Sponsoren, Trainer, Spieler und eine ganze Reihe wichtiger Leute oder solche, die es nicht sind, aber dazu gehören möchten und auf irgendeine Weise solch ein Bändchen bekommen haben.

Dieses bunte Band wurde so klebend befestigt, dass man es nur abnehmen konnte, indem man es mit einer Schere durchschneidet. Das war wichtig, damit es nicht einfach an weniger wichtige Personen weitergegeben werden konnte. Schließlich wollen die ziemlich wichtigen Persönlichkeiten unter sich bleiben und nicht von Hinz und Kunz gestört werden. Solch ein Bändchen ermöglichte dann zum Beispiel den Zutritt in den VIP-Raum, in dem erzählt, gespeist und getrunken wird – natürlich kostenlos und auf herzliche Einladung des gastgebenden Vereins.