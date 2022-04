KFC-Präsident Damien Raths : „Wir basteln an einem Regionalligateam“

Vorstandsvorsitzender Damien Raths strahlt Zuversicht aus. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Interview Krefeld Damien Raths, der Vorstandsvorsitzende des KFC Uerdingen, spricht im Gespräch mit unserer Redaktion über die Bedeutung der Rückkehr nach Krefeld. Er rechnet konkret vor, was sie finanziell bringt und verrät einiges über die sportlichen Planungen.

Der KFC Uerdingen hat erstmals seit dem 5. Mai 2018, also seit knapp vier Jahren, wieder ein Heimspiel in der Grotenburg austragen können. Wenngleich die Begegnung gegen den VfB Homberg (0:4) sportlich nicht von Erfolg gekrönt war, so war dieser Tag für den Verein ein wahrer Glückstag. Wir sprachen mit dem Vorstandsvorsitzenden Damien Raths über die Bedeutung der Grotenburg für den Verein.

Herr Raths, wie haben Sie Ihr erstes Spiel in der Grotenburg erlebt?

Lesen Sie auch Torjäger Shun Terada bleibt : Darum sind die KFC-Spieler von den Fans in der Grotenburg begeistert

Info Hobby und Beruf miteinander verquickt Damien Raths ist 35 Jahre alt und ledig. Er hat Sportmanagement studiert und ist Unternehmer. 2014 gründete er das Sport- und Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg und Frankfurt. Fußball ist seine Leidenschaft. Seinen Urlaub verbringt er gerne auf Ibiza. Seit dem 28. Juni 2021 ist er Vorstandsvorsitzender des KFC.

Raths Das Spiel war nichts, aber es war sehr, sehr schön, die Stimmung überwältigend. Das Stadion war mit 2000 Zuschauern ausverkauft, doch das Besondere war die Atmosphäre, diese Stimmung. Die große Freude über die Rückkehr nach Krefeld in das heimische Stadion war überall spürbar und wurde deutlich. Die Zuschauer sind noch stundenlang nach dem Spiel, das nun wirklich nicht gut war, geblieben, sie wollten gar nicht nach Hause gehen. Das hat uns allen noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig die Rückkehr nach Krefeld ist.

Warum ist sie für den Verein so wichtig?

Lesen Sie auch KFC spielt wieder in der Grotenburg : Glücklich, endlich zu Hause zu sein

Raths Einerseits wegen der Vermarktung, andererseits müssen wir in anderen Städten keine hohen Mieten mehr zahlen und wir haben höhere Zuschauerzahlen. Für den Verein ist die Rückkehr absolut lebensnotwendig. Auch wenn zunächst nur 2000 Zuschauer dabei sein durften, so sind wir doch froh, dass es endlich wieder los geht, auch wenn wir vorerst nur auf einer Baustelle spielen können.

Können Sie beziffern, was das für den KFC ausmacht? Wie wirkt sich das wirtschaftlich aus?

Raths Es ist ja kein großes Geheimnis, dass die Miete andernorts im mittleren sechsstelligen, wenn nicht gar siebenstelligen Bereich lag. Das ist natürlich eine erhebliche Kostenersparnis. Das Geld konnten wir nicht in den Kader stecken, das hat uns natürlich gefehlt. Zudem waren wir in den Bereichen Marketing und Ticketing in den anderen Städten immer sehr begrenzt. Regionale Unternehmen hatten ein geringeres Interesse an Werbung. Da waren wir sehr eingeschränkt. Jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten, was Ticketing, Marketing oder auch das Catering betrifft. Das bedeutet für uns natürlich höhere Einnahmen.

Wenn Sie einen Blick auf die kommende Saison werfen. Können Sie uns etwas über die Planungen verraten?

Raths Ja, natürlich. Wir planen seit Dezember zweigleisig, wir planen für die Oberliga und die Regionalliga. Jetzt zeigt sich, dass es richtig war, dass wir die Planungen so voran getrieben haben. Sie wissen aber selbst, wie es ist: Wenn man aus der Oberliga wieder in die Regionalliga aufsteigen will, muss man natürlich auch eine Regionalligamannschaft haben, sonst kommt man aus der Oberliga nicht wieder raus. Daher ist es natürlich unser Ziel, jetzt eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der kommenden Saison unter den Top drei mitspielen kann. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Wir haben in Pascale Talarski, Kevin Weggen, Alexander Lipinski und Younes Mouadden schon vier neue Spieler verpflichtet und den Vertrag mit unserem Torjäger Shun Terada verlängert. Und wir haben mit weiteren Spielern gesprochen, da werden wir in den nächsten Wochen sicher noch die eine oder andere erfreuliche Personalie mitteilen können.

Wenn Sie einen Wunsch frei haben, wie lautet der?